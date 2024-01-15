В Тюменской области началась акция по сбору новогодних ёлок

В Тюменской области открылись бесплатные пункты приёма новогодних ёлок.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на управление по связям с общественностью ООО «ТЭО».

«Новогодние деревья будут переработаны и получат вторую жизнь: измельчённые ёлочки и сосны с удовольствием примут общественные организации, например «Круговорот» и «Чистый путь», зоопарки и зооприюты», — сказали в организации.

В Тюменском экологическом объединении (ТЭО) также отметили, что переработанную древесную щепу можно использовать в качестве подстилки для животных и благоустройства.

Ранее эксперт ОНФ, член научного совета РЭО, член совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко посоветовал сдавать живые ели на экологичную утилизацию после праздников.