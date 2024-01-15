RT в Telegram
Подпишись

Эколог Рыбальченко посоветовал сдавать новогодние деревья на утилизацию

Короткая ссылка
Эксперт ОНФ, член научного совета РЭО, член совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко посоветовал сдавать живые ели на экологичную утилизацию после праздников.
Эколог Рыбальченко посоветовал сдавать новогодние деревья на утилизацию
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» специалист отметил, что живая ель может послужить больше одного года — сначала в виде новогоднего дерева, а затем в виде экологичных удобрений для создания красивых тропинок и цветочных клумб.

«Поэтому, конечно, ёлки надо сдавать. Сдавать в пункты приёма, легко гуглится в любом городе, посёлке. В Москве их уже несколько десятков», — рассказал эксперт.

По его словам, покупка живой ели — это вклад в экологию, поскольку такие деревья не вырубают в лесах, а растят специально для Нового года.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев дал советы по утилизации живой ели после праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить