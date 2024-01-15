Эколог Рыбальченко посоветовал сдавать новогодние деревья на утилизацию

Эксперт ОНФ, член научного совета РЭО, член совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко посоветовал сдавать живые ели на экологичную утилизацию после праздников.

В беседе с телеканалом «360» специалист отметил, что живая ель может послужить больше одного года — сначала в виде новогоднего дерева, а затем в виде экологичных удобрений для создания красивых тропинок и цветочных клумб.

«Поэтому, конечно, ёлки надо сдавать. Сдавать в пункты приёма, легко гуглится в любом городе, посёлке. В Москве их уже несколько десятков», — рассказал эксперт.

По его словам, покупка живой ели — это вклад в экологию, поскольку такие деревья не вырубают в лесах, а растят специально для Нового года.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев дал советы по утилизации живой ели после праздников.