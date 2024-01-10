RT в Telegram
Подпишись

Специалист Васильев дал рекомендации по утилизации новогодней ели

Короткая ссылка
Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев дал советы по утилизации живой ели после праздников.
Специалист Васильев дал рекомендации по утилизации новогодней ели
  • РИА Новости

За оставленную рядом с мусорным контейнером живую ель можно получить штраф, поскольку дерево считается крупногабаритным мусором, напомнил эксперт в интервью газете «Известия».

Дерево можно распилить, связать поленья между собой, и в таком виде поместить в бак, отметил Васильев.

Однако, по его словам, есть множество альтернативных способов переработки живой ели, к примеру, распилить его на дрова для дачного мангала или печки.

Кроме того, в некоторых крупных городах работают пункты приёма живых елей. Также живую ель можно посадить в горшок и использовать как саженец для украшения дачи или участка, добавил Васильев.

Ранее в Москве в рамках акции «Ёлочный круговорот» начали работу 600 пунктов приёма новогодних деревьев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить