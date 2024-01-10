Специалист Васильев дал рекомендации по утилизации новогодней ели

Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев дал советы по утилизации живой ели после праздников.

За оставленную рядом с мусорным контейнером живую ель можно получить штраф, поскольку дерево считается крупногабаритным мусором, напомнил эксперт в интервью газете «Известия».

Дерево можно распилить, связать поленья между собой, и в таком виде поместить в бак, отметил Васильев.

Однако, по его словам, есть множество альтернативных способов переработки живой ели, к примеру, распилить его на дрова для дачного мангала или печки.

Кроме того, в некоторых крупных городах работают пункты приёма живых елей. Также живую ель можно посадить в горшок и использовать как саженец для украшения дачи или участка, добавил Васильев.

Ранее в Москве в рамках акции «Ёлочный круговорот» начали работу 600 пунктов приёма новогодних деревьев.