В Институте Сербского прокомментировали данные о росте числа алкозависимых

Директор Национального научного центра наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава России, Татьяна Клименко прокомментировала в беседе с RT сообщения СМИ о том, что в России начало расти число людей с алкогольной зависимостью.

«Данные, приведённые в отчёте Росстата, не дают основания говорить о значительном росте. Скорее, их можно назвать незначительными колебаниями с учётом приведённого определённого периода, когда была пандемия», — объяснила эксперт.

По её словам, во время пандемии COVID-19 некоторые исследователи предсказывали значительный рост потребления алкоголя.

«Однако этого не произошло, что, по-видимому, было связано с введёнными ограничениями на передвижение населения, когда «наши» пациенты больше находились под контролем своей семьи», — добавила специалист.

Она подчеркнула, что в стране реализуются эффективные меры для снижения масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и по профилактике алкоголизма.

«Успехи отмечены и на международном уровне. Так, в докладе Всемирной организации здравоохранения в октябре 2019 года было обозначено, что с 2003 по 2016 год зарегистрированное употребление алкоголя в России сократилось на 40%, незарегистрированное — на 48%, что повлекло сокращение смертности в 2003—2018 годах у мужчин на 39%, у женщин — на 36%. В рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Минздрав России получил от ВОЗ премию за инновационный и комплексный подход к борьбе с употреблением алкоголя», — подчеркнула собеседница RT.

Она добавила, что меры продолжают реализовываться по всей стране.

«В декабре правительство утвердило новую Концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Её главные цели — снизить потребление алкоголя, а также заболеваемость, инвалидность и смертность, связанные с потреблением спиртных напитков. Главным итогом этой работы должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения. К 2030 году он должен уменьшиться до 7,8 л. Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья, и главное — повысить качество и продолжительность жизни граждан», — заключила Клименко.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сборник Росстата «Здравоохранение в России — 2023» сообщила, что в России впервые за десять лет зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость».