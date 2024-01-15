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Татарстан посетили 167 тысяч туристов в новогодние праздники

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Руководитель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова рассказала, что в новогодние праздники Татарстан посетили 167 тыс. туристов.
Татарстан посетили 167 тысяч туристов в новогодние праздники
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В новогодние каникулы республику посетили жители 83 субъектов России.

«56% туристов составили женщины, 44% — мужчины. Более 32% турпотока — молодёжь, 11% — пенсионеры и люди предпенсионного возраста», — заявил Санникова.

Также она отметила, что, по данным исследования «СберАналитики», туристы потратили за этот период по картам более 916 млн рублей.

Ранее сообщалось, что туристические объекты и достопримечательности Удмуртии в новогодние праздники посетили 87 573 человека.

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