Туробъекты Удмуртии приняли 87 тысяч туристов и экскурсантов в праздники

Туристические объекты и достопримечательности Удмуртии в новогодние праздники посетили 87 573 человека.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Отмечается, что за праздники в республике прошло около 240 массовых мероприятий, среди которых интерактивная экскурсия о традициях Рождества в России XIX века в Воткинске, Рождественский пряничный фестиваль в Сарапуле, «Усадьба Тол Бабая» в Шаркане, Музейно-выставочный комплекс Михаила Калашникова, зоопарк Удмуртии, Национальный музей имени Кузебая Герда, горнолыжный курорт «Нечкино», «Деревня Хаски», архитектурно-этнографический музей «Лудорвай» и туркомплекс «Тылыс».

Туристы приезжали в республику из Москвы, Пермского края, Свердловской области, Марий Эл, Татарстана и других регионов.

Ранее сообщалось, что в Тульскую область на новогодние праздники приехали 97 тыс. человек со всей страны.