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Мишустин: кабмин утвердил программу расширения производства воздушных судов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство утвердило программу расширения производства воздушных судов.
Мишустин: кабмин утвердил программу расширения производства воздушных судов
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для её финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей», — сообщил он.

Уточняется, что программой предусматривается техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение соответствующих опытно-конструкторских работ и так далее.

Ранее сообщалось, что первый полёт SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года.

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