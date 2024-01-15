Мишустин: кабмин утвердил программу расширения производства воздушных судов
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Правительство утвердило комплексную программу по расширению производства воздушных судов, двигателей, приборов и соответствующих агрегатов и разрешило использовать для её финансирования средства Фонда национального благосостояния. На возвратной основе можно будет привлечь на такие цели более 280 млрд рублей», — сообщил он.
Уточняется, что программой предусматривается техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение соответствующих опытно-конструкторских работ и так далее.
Ранее сообщалось, что первый полёт SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 состоится в начале 2024 года.