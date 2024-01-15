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Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолёт вынуждено сел в Новосибирске

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Самолёт Bombardier авиакомпании «Ямал» с 44 пассажирами, следовавший из Горно-Алтайска в Салехард, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, причиной стала техническая неисправность воздушного судна.

Отмечается, что на борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа.

На данный момент самолёт отстранён от эксплуатации до выяснения обстоятельств.

Ранее летевший в Горно-Алтайск самолёт из Москвы экстренно сел в Барнауле.

В декабре самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте.

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