Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолёт вынуждено сел в Новосибирске

Самолёт Bombardier авиакомпании «Ямал» с 44 пассажирами, следовавший из Горно-Алтайска в Салехард, совершил вынужденную посадку в Новосибирске.

Информация об этом появилась в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, причиной стала техническая неисправность воздушного судна.

Отмечается, что на борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа.

На данный момент самолёт отстранён от эксплуатации до выяснения обстоятельств.

Ранее летевший в Горно-Алтайск самолёт из Москвы экстренно сел в Барнауле.

В декабре самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте.