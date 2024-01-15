Летевший из Горно-Алтайска в Салехард самолёт вынуждено сел в Новосибирске
Информация об этом появилась в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, причиной стала техническая неисправность воздушного судна.
Отмечается, что на борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа.
На данный момент самолёт отстранён от эксплуатации до выяснения обстоятельств.
Ранее летевший в Горно-Алтайск самолёт из Москвы экстренно сел в Барнауле.
В декабре самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте.