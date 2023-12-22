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Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте

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Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте из-за плохого самочувствия пассажира.
Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Вчера в 22:45 (20:45 мск) в аэропорту Сургута экстренно совершил посадку самолёт «Уральских авиалиний», следовавший из Екатеринбурга в Благовещенск, по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров», — приводит сообщение РИА Новости.

Мужчину госпитализировали.

Ранее самолёт, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.

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