Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте

Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте из-за плохого самочувствия пассажира.

Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Вчера в 22:45 (20:45 мск) в аэропорту Сургута экстренно совершил посадку самолёт «Уральских авиалиний», следовавший из Екатеринбурга в Благовещенск, по причине ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров», — приводит сообщение РИА Новости.

Мужчину госпитализировали.

Ранее самолёт, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.