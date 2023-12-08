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РИА Новости: самолёт рейса Минводы — Петербург аварийно сел в аэропорту вылета

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Самолёт, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.
РИА Новости: самолёт рейса Минводы — Петербург аварийно сел в аэропорту вылета
  • Gettyimages.ru
  • © Chalabala

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее ТАСС сообщил, что пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке в Ставропольском крае.

Отмечалось, что на борту находятся 111 пассажиров.

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