РИА Новости: самолёт рейса Минводы — Петербург аварийно сел в аэропорту вылета
Самолёт, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее ТАСС сообщил, что пассажирский самолёт готовится к аварийной посадке в Ставропольском крае.
Отмечалось, что на борту находятся 111 пассажиров.
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