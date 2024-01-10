Летевший в Горно-Алтайск самолёт из Москвы экстренно сел в Барнауле
- Gettyimages.ru
- © George Cristian Mitu
По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
В настоящий момент по факту инцидента проводится доследственная проверка.
Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место и проводят проверочные мероприятия.
22 декабря самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте из-за плохого самочувствия пассажира.