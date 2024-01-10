Летевший в Горно-Алтайск самолёт из Москвы экстренно сел в Барнауле

Самолёт, который летел из Москвы в Горно-Алтайск, совершил экстренную посадку в Барнауле с выпущенными закрылками, заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

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По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В настоящий момент по факту инцидента проводится доследственная проверка. Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место и проводят проверочные мероприятия. 22 декабря самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте из-за плохого самочувствия пассажира.