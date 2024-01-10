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Летевший в Горно-Алтайск самолёт из Москвы экстренно сел в Барнауле

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Самолёт, который летел из Москвы в Горно-Алтайск, совершил экстренную посадку в Барнауле с выпущенными закрылками, заявили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Летевший в Горно-Алтайск самолёт из Москвы экстренно сел в Барнауле
  • Gettyimages.ru
  • © George Cristian Mitu

По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В настоящий момент по факту инцидента проводится доследственная проверка.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место и проводят проверочные мероприятия.

22 декабря самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Сургуте из-за плохого самочувствия пассажира.

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