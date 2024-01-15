Юрист Соловьёв: в пенсии могут отказать при нехватке баллов или стажа

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал агентству «Прайм», что в некоторых случаях, например, при нехватке баллов или стажа могут отказать в выплате страховой или льготной пенсии.

По его словам, за назначением пенсии лучше обращаться заранее, чтобы Социальный фонд успел отыскать все необходимые сведения.

При этом Соловьёв отметил, что сделать это можно уже за два года до наступления возраста, дающего право на назначение пенсии.

Ранее член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала, что теоретически россияне могут получить пенсию в размере 50 тыс. рублей при зарплате не менее 120 тыс. рублей.

Также стало известно, что с 1 января в России проиндексировали МРОТ, прожиточный минимум и страховые пенсии.