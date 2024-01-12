Депутат Бессараб назвала уровень зарплаты для получения пенсии 50 тысяч рублей

Член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала, что теоретически россияне могут получить пенсию в размере 50 тыс. рублей при зарплате не менее 120 тыс. рублей.

Об этом депутат сообщила в беседе с порталом «Лента.Ру».

Бессараб напомнила, что согласно ст. 102 Конвенции ООН, которую Россия частично ратифицировала, замещение утраченного заработка должно быть на уровне около 40% от потерянной зарплаты.

Депутат уточнила, что для получения пенсии 50 тыс. рублей согласно этой конвенции зарплата гражданина должна составлять не менее 120 тыс. рублей.

«Теоретически при этой зарплате — 120—140 тыс. рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», — объяснила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что социальные выплаты для ряда категорий москвичей увеличат в 2024 году.

Речь о ежемесячных и единовременных выплатах пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и т. д.