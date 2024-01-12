Депутат Бессараб назвала уровень зарплаты для получения пенсии 50 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом депутат сообщила в беседе с порталом «Лента.Ру».
Бессараб напомнила, что согласно ст. 102 Конвенции ООН, которую Россия частично ратифицировала, замещение утраченного заработка должно быть на уровне около 40% от потерянной зарплаты.
Депутат уточнила, что для получения пенсии 50 тыс. рублей согласно этой конвенции зарплата гражданина должна составлять не менее 120 тыс. рублей.
«Теоретически при этой зарплате — 120—140 тыс. рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», — объяснила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что социальные выплаты для ряда категорий москвичей увеличат в 2024 году.
Речь о ежемесячных и единовременных выплатах пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и т. д.