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Собянин: размер соцвыплат для ряда категорий москвичей увеличат в 2024 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что социальные выплаты для ряда категорий москвичей увеличат в 2024 году. Речь о ежемесячных и единовременных выплатах пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и т. д.
Собянин: размер соцвыплат для ряда категорий москвичей увеличат в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative Photos

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Величина городского социального стандарта, который влияет на размер региональной социальной доплаты и ежемесячной компенсационной выплаты столичным пенсионерам, с 1 января 2024 года составит 24 500 рублей.

В новом году проиндексируют соцвыплаты льготным категориям граждан: ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труженикам тыла, семьям с детьми, инвалидам и детям-сиротам.

Семьи с детьми-инвалидами получат доплату к пенсии в размере 24 500 рублей. Также увеличат ряд соцвыплат для семей с детьми, в том числе усыновлёнными и взятыми под опеку.

А семьи, которые воспитывают от десяти детей и более, на День знаний и Международный день семьи смогут рассчитывать на выплаты в размере 39 767 рублей и 26 513 рублей.

Ранее Собянин подписал постановление, в соответствии с которым москвичам с инвалидностью предоставят дополнительные компенсации за самостоятельно приобретённые технические средства реабилитации.

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