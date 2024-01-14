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Роспотребнадзор: заявления о «болезни Х» могут иметь экономические мотивы

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Заявления о «болезни X» могут иметь не научные, а экономические мотивы, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор: заявления о «болезни Х» могут иметь экономические мотивы
  • РИА Новости

Отмечается, что вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждаются на различных площадках и экономических форумах, ВЭФ не станет исключением.

«Одна из сессий деловой программы мероприятия посвящена обсуждению «болезни Х», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 15 по 19 января обсудят «болезнь X», которая может по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типичная для текущего времени года.

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