Роспотребнадзор: заявления о «болезни Х» могут иметь экономические мотивы
- РИА Новости
Отмечается, что вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждаются на различных площадках и экономических форумах, ВЭФ не станет исключением.
«Одна из сессий деловой программы мероприятия посвящена обсуждению «болезни Х», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе с 15 по 19 января обсудят «болезнь X», которая может по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типичная для текущего времени года.