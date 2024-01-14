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Командование ЦВО организовало сеанс связи между участником СВО и его сыном

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Командование ЦВО в рамках акции «Ёлка желаний» исполнило мечту мальчика Серёжи, который хотел увидеть папу, выполняющего ряд задач в зоне специальной военной операции.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В материале сказано, что командование ЦВО организовало сеанс связи в формате видеовстречи между военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, и его семьёй.

Уточняется, что отец ребёнка из Екатеринбурга является участником спецоперации с первых дней.

Президент России Владимир Путин в канун Рождества встретился в своей резиденции в Подмосковье с семьями военнослужащих, погибших в зоне СВО.

В пресс-службе Совета Федерации сообщили, что гостями рождественской ёлки в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге стали более 700 детей из семей участников специальной военной операции на Украине.

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