Более 700 детей из семей участников СВО посетили праздничную ёлку в Петербурге
- РИА Новости
В сообщении указывается, что детям в возрасте от семи до двенадцати лет показали декорации, посвящённые истории Рождества. Помимо этого, гости праздничного мероприятия смогли побывать в русской избе и узнать, что такое сочельник, святки и колядки.
«Гости праздника посмотрели рождественский спектакль «Щелкунчик» и получили памятные подарки», — отметили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.
Ранее сообщалось о семье участника СВО, которой подарили путешествие по северо-западу России на фирменном поезде.