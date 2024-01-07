Более 700 детей из семей участников СВО посетили праздничную ёлку в Петербурге

Гостями рождественской ёлки в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге стали более 700 детей из семей участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

В сообщении указывается, что детям в возрасте от семи до двенадцати лет показали декорации, посвящённые истории Рождества. Помимо этого, гости праздничного мероприятия смогли побывать в русской избе и узнать, что такое сочельник, святки и колядки.

«Гости праздника посмотрели рождественский спектакль «Щелкунчик» и получили памятные подарки», — отметили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

Ранее сообщалось о семье участника СВО, которой подарили путешествие по северо-западу России на фирменном поезде.