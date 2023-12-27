RT в Telegram
Подпишись

На выставке «Россия» семье участника СВО подарили путешествие по северо-западу на фирменном поезде

Короткая ссылка
На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве семье участника специальной военной операции (СВО) подарили путешествие по северо-западу страны на туристическом поезде «Зимняя сказка».
На выставке «Россия» семье участника СВО подарили путешествие по северо-западу на фирменном поезде
  • РИА Новости

Отмечается, что дочери мобилизованного россиянина Фёдора Таисия и Софья мечтали побывать на выставке «Россия» и посетить стенд Санкт-Петербурга для того, чтобы увидеть там развод мостов.

Семья Подшиваловых направила в дирекцию выставки письмо с просьбой помочь. Комитет по туризму Санкт-Петербурга и туроператор «РЖД Тур» решили подарить детям путешествие в родной город Деда Мороза на новогодние праздники.

«Мы с коллегами из компании «РЖД Тур» подготовили для вас путешествие на поезде по Серебряному ожерелью России», — сообщил семье глава петербургского Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. 

Военному, его жене и дочери вручили сертификат на путешествие на фирменном поезде по маршруту Санкт-Петербург — Великий Устюг — Вологда — Санкт-Петербург.

Путешествие продлится три дня и три ночи с экскурсиями в самые новогодние места и резиденцию Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что к Новому году на международной выставке-форуме «Россия» откроется павильон Министерства обороны России под названием «Армия детям. Город профессии‌. Будущее страны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить