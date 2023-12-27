На выставке «Россия» семье участника СВО подарили путешествие по северо-западу на фирменном поезде

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве семье участника специальной военной операции (СВО) подарили путешествие по северо-западу страны на туристическом поезде «Зимняя сказка».

Отмечается, что дочери мобилизованного россиянина Фёдора Таисия и Софья мечтали побывать на выставке «Россия» и посетить стенд Санкт-Петербурга для того, чтобы увидеть там развод мостов.

Семья Подшиваловых направила в дирекцию выставки письмо с просьбой помочь. Комитет по туризму Санкт-Петербурга и туроператор «РЖД Тур» решили подарить детям путешествие в родной город Деда Мороза на новогодние праздники.

«Мы с коллегами из компании «РЖД Тур» подготовили для вас путешествие на поезде по Серебряному ожерелью России», — сообщил семье глава петербургского Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Военному, его жене и дочери вручили сертификат на путешествие на фирменном поезде по маршруту Санкт-Петербург — Великий Устюг — Вологда — Санкт-Петербург.

Путешествие продлится три дня и три ночи с экскурсиями в самые новогодние места и резиденцию Деда Мороза.

Ранее сообщалось, что к Новому году на международной выставке-форуме «Россия» откроется павильон Министерства обороны России под названием «Армия детям. Город профессии‌. Будущее страны».