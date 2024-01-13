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В Гостином дворе определили финалистов всероссийского фестиваля «Покровский собор»

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На гала-концерте в Гостином дворе определили финалистов IV Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор».

Как сообщает РИА Новости, Гран-при фестиваля получила Дарья Солодянкина из Сыктывкара, а приз зрительских симпатий — Вячеслав Ковалёв из Санкт-Петербурга.

Глава группы компаний «Проект 21» Анести Ксинопуло объявил, что финалистам оплатят проезд и проживание на региональном авторском фестивале «Большой Донбасс».

Ранее сообщалось, что Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор» пройдёт 13 января в Гостином Дворе в Москве.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что форум станет праздником и подарит присутствующим незабываемые и добрые впечатления.

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