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Путин приветствовал участников фестиваля бардовской песни «Покровский собор»

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Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор».
Путин приветствовал участников фестиваля бардовской песни «Покровский собор»
  • РИА Новости

«Авторская песня в нашей стране всегда была созвучна времени, пользовалась особой любовью слушателей разных поколений. И потому отрадно, что ваш фестиваль достойно продолжает замечательные традиции», — говорится в приветственной телеграмме российского лидера.

Путин выразил уверенность в том, что форум станет праздником и подарит присутствующим незабываемые и добрые впечатления.

Президент пожелал участникам и гостям мероприятия успехов и вдохновения.

Ранее сообщалось, что Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор» состоится 13 января в Гостином Дворе в Москве.

Лучшие участники выступят в итоговом гала-концерте, кульминацией которого станет борьба за Гран-при вечером 13 января.

Все участники борьбы за Гран-при получат призы и подарки от партнёров фестиваля.

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