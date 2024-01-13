Путин приветствовал участников фестиваля бардовской песни «Покровский собор»

Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей Всероссийского патриотического фестиваля авторской песни «Покровский собор».

«Авторская песня в нашей стране всегда была созвучна времени, пользовалась особой любовью слушателей разных поколений. И потому отрадно, что ваш фестиваль достойно продолжает замечательные традиции», — говорится в приветственной телеграмме российского лидера.

Путин выразил уверенность в том, что форум станет праздником и подарит присутствующим незабываемые и добрые впечатления.

Президент пожелал участникам и гостям мероприятия успехов и вдохновения.

Ранее сообщалось, что Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор» состоится 13 января в Гостином Дворе в Москве.

Лучшие участники выступят в итоговом гала-концерте, кульминацией которого станет борьба за Гран-при вечером 13 января.

Все участники борьбы за Гран-при получат призы и подарки от партнёров фестиваля.