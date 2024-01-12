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Всероссийский фестиваль «Покровский собор» состоится 13 января в Москве

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Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор» состоится 13 января в Гостином Дворе в Москве.
Всероссийский фестиваль «Покровский собор» состоится 13 января в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Фестиваль направлен на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи, а также на поддержку талантливых исполнителей жанра.

В состав жюри войдут известные авторы, поэты и исполнители. Лучшие участники выступят в итоговом гала-концерте, кульминацией которого станет борьба за гран-при вечером 13 января.

Все участники борьбы за гран-при получат призы и подарки от партнёров фестиваля.

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