Всероссийский фестиваль «Покровский собор» состоится 13 января в Москве

Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор» состоится 13 января в Гостином Дворе в Москве.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Фестиваль направлен на сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи, а также на поддержку талантливых исполнителей жанра.

В состав жюри войдут известные авторы, поэты и исполнители. Лучшие участники выступят в итоговом гала-концерте, кульминацией которого станет борьба за гран-при вечером 13 января.

Все участники борьбы за гран-при получат призы и подарки от партнёров фестиваля.