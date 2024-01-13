На реставрацию фасадов Невского проспекта в Петербурге выделили 2,5 млрд рублей

На реставрацию фасадов Невского проспекта в Санкт-Петербурге выделили 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили в администрации главы города.

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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в текущем году планируется начать капитальный ремонт фасадов и крыш. «На реализацию программы «Невский проспект» выделили... дополнительно 2,5 млрд рублей», — приводит ТАСС его слова. Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге завершили реставрацию колокольни Николо-Богоявленского морского собора. Также сообщалось о работах по реставрации фасада главного корпуса Волковской богадельни в Санкт-Петербурге.