На реставрацию фасадов Невского проспекта в Петербурге выделили 2,5 млрд рублей
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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в текущем году планируется начать капитальный ремонт фасадов и крыш.
«На реализацию программы «Невский проспект» выделили... дополнительно 2,5 млрд рублей», — приводит ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге завершили реставрацию колокольни Николо-Богоявленского морского собора.
Также сообщалось о работах по реставрации фасада главного корпуса Волковской богадельни в Санкт-Петербурге.