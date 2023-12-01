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Фасад главного корпуса Волковской богадельни отреставрируют в Петербурге

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В Санкт-Петербурге с 27 ноября 2023 года по 17 апреля 2024 года пройдёт реставрация фасада главного корпуса Волковской богадельни.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Отмечается, что инспекция уже выдала разрешение на установку и размещение временных ограждений и строительных лесов.

Здание на набережной реки Волковки в «кирпичном» и «русском» стилях было построено в последней четверти XIX века архитекторами Фёдором Габерцетели и Антоном Томишко.

В 2019 году Волковская богадельня получила статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ранее сообщалось, что исторический центр Новочеркасска признали единой охранной зоной.

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