Фасад главного корпуса Волковской богадельни отреставрируют в Петербурге
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
Отмечается, что инспекция уже выдала разрешение на установку и размещение временных ограждений и строительных лесов.
Здание на набережной реки Волковки в «кирпичном» и «русском» стилях было построено в последней четверти XIX века архитекторами Фёдором Габерцетели и Антоном Томишко.
В 2019 году Волковская богадельня получила статус объекта культурного наследия регионального значения.
Ранее сообщалось, что исторический центр Новочеркасска признали единой охранной зоной.