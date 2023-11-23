Исторический центр Новочеркасска признали единой охранной зоной

В Новочеркасске исторический центр города включили в объединённую зону охраны объектов культурного наследия.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

В реестр вошли сразу девять памятников федерального значения.

Это две триумфальные арки, могила художника Ивана Крылова, дом Митрофана Грекова, Вознесенский собор, памятник Ермаку, мужская гимназия, политехнический институт и дом Фридриха Ленгника.

Ранее сообщалось, что комплекс исторических зданий «Летняя вилла Генриха Мюзера» в Приморске Ленинградской области признали объектом культурного наследия регионального значения.