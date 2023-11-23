Исторический центр Новочеркасска признали единой охранной зоной
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
В реестр вошли сразу девять памятников федерального значения.
Это две триумфальные арки, могила художника Ивана Крылова, дом Митрофана Грекова, Вознесенский собор, памятник Ермаку, мужская гимназия, политехнический институт и дом Фридриха Ленгника.
Ранее сообщалось, что комплекс исторических зданий «Летняя вилла Генриха Мюзера» в Приморске Ленинградской области признали объектом культурного наследия регионального значения.