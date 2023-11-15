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Дачу Мюзера в Ленобласти признали памятником

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Комплекс исторических зданий «Летняя вилла Генриха Мюзера» в Приморске Ленинградской области признали объектом культурного наследия регионального значения.
Дачу Мюзера в Ленобласти признали памятником
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Выборг ТВ».

Здание относится к стилю северного модерна.

«Многообразные кубы, многоскатная крыша, много окон, которые выходят именно на залив, со своеобразной расстекловкой. Наверху, под коньком, мы видим овальное окно. Это тоже признак северного модерна. Когда-то здание было покрыто черепицей», — рассказала краевед Ирина Колотова.

По её словам, в Приморском музее хранится конёк этой черепицы и одна из плиток.

В годы Великой Отечественной войны в здании находился штаб бригады морской пехоты, впоследствии — Приморская больница. В настоящее время объект находится в частной собственности.

Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.

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