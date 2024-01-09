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В Петербурге завершили реставрацию колокольни Морского собора

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В Санкт-Петербурге завершили реставрацию колокольни Николо-Богоявленского морского собора.
В Петербурге завершили реставрацию колокольни Морского собора
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Специалисты провели реставрацию деревянной части доминанты, восстановили фонарь — одну из старейших сохранившихся деревянных конструкции в Петербурге.

Выполнены и другие работы. Например, отремонтирована стропильная система большого и малого куполов.

Ранее в Политехническом музее Москвы рассказали о завершении реставрации исторической аудитории, открытой в 1877 году.

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