В Петербурге завершили реставрацию колокольни Морского собора
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Специалисты провели реставрацию деревянной части доминанты, восстановили фонарь — одну из старейших сохранившихся деревянных конструкции в Петербурге.
Выполнены и другие работы. Например, отремонтирована стропильная система большого и малого куполов.
Ранее в Политехническом музее Москвы рассказали о завершении реставрации исторической аудитории, открытой в 1877 году.