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В Политехническом музее отреставрировали историческую аудиторию

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В Политехническом музее Москвы рассказали о завершении реставрации исторической аудитории, открытой в 1877 году.
В Политехническом музее отреставрировали историческую аудиторию

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что лекционный зал площадью 260 кв. м был рассчитан на 480 человек. Его главной особенностью считалась акустическая система, которая обеспечивала отличную слышимость без электрического звукоусиления.

В советское время аудитория была перестроена в обычное экспозиционное пространство.

В ходе нынешних работ реставраторы восстановили систему акустики, модернизировали латунные вентиляционные решётки, смонтировали двери и архитектурный декор в аудитории, а также воссоздали дубовый паркетный пол и покрыли его лаком.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили реставрацию скульптур «Времена года».

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