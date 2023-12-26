В Политехническом музее отреставрировали историческую аудиторию

В Политехническом музее Москвы рассказали о завершении реставрации исторической аудитории, открытой в 1877 году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что лекционный зал площадью 260 кв. м был рассчитан на 480 человек. Его главной особенностью считалась акустическая система, которая обеспечивала отличную слышимость без электрического звукоусиления.

В советское время аудитория была перестроена в обычное экспозиционное пространство.

В ходе нынешних работ реставраторы восстановили систему акустики, модернизировали латунные вентиляционные решётки, смонтировали двери и архитектурный декор в аудитории, а также воссоздали дубовый паркетный пол и покрыли его лаком.

Ранее сообщалось, что в Москве завершили реставрацию скульптур «Времена года».