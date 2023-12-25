В Москве завершили реставрацию скульптур «Времена года»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении в усадьбе Нескучное реставрации скульптур «Времена года».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Специалисты провели анализ всех изображений и решили восстановить общую композицию въездных ворот со скульптурами в том виде, который сложился в конце XIX — начале XX века», — сказал Собянин.

Он также отметил, что реставраторам пришлось обращаться к рисунку 1830 года, чтобы понять, как композиции выглядели изначально в проекте архитектора Евграфа Тюрина.

В настоящее время объект культурного наследия федерального значения возвращён на Главные ворота усадьбы Нескучное на Ленинском проспекте.

Ранее сообщалось, что в Московском дворце пионеров отреставрировали зал 100 фонарей.