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В Московском дворце пионеров отреставрировали зал 100 фонарей

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Специалисты завершили реставрацию зала 100 фонарей в Московском дворце пионеров.
В Московском дворце пионеров отреставрировали зал 100 фонарей
  • © Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на сайт мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе столичного департамента капремонта пояснили, что основной темой интерьера этого зала стало решение потолка, где освещение осуществлялось посредством 100 небольших зенитных фонарей, встроенных в кровлю, «под которыми располагалась воздушная металлическая конструкция с подвешенными на ней конусообразными светильниками искусственного освещения».

Исторический облик зала восстановили по сохранённому эскизу. В частности, воссоздали и установили 100 конусообразных светильников чёрного цвета. Подвесную металлическую конструкцию очистили и заново покрасили в красный цвет.

Ранее сообщалось, что в Москве скульптуру-фонтан «Принцесса Турандот» у Театра имени Е.Б. Вахтангова на Арбате вернули на постамент после реставрации.

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