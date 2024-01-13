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В Wildberries сообщили, что в результате пожара на складе никто не пострадал

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В пресс-службе Wildberries сообщили, что в результате пожара на складе в Санкт-Петербурге никто не пострадал.
В Wildberries сообщили, что в результате пожара на складе никто не пострадал
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

В компании отметили, что людей со склада эвакуировали на автобусах.

«Медицинская помощь пока никому не понадобилась, среди водителей автобусов пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на ликвидацию возгорания направлены все пожарные части Санкт-Петербурга, идут переговоры с МЧС о возможности тушения с вертолёта.

Ранее в МЧС заявили, что площадь возгорания достигла 50 тыс. кв. м.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту возгорания.

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