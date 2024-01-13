В Wildberries сообщили, что в результате пожара на складе никто не пострадал
- РИА Новости
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В компании отметили, что людей со склада эвакуировали на автобусах.
«Медицинская помощь пока никому не понадобилась, среди водителей автобусов пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на ликвидацию возгорания направлены все пожарные части Санкт-Петербурга, идут переговоры с МЧС о возможности тушения с вертолёта.
Ранее в МЧС заявили, что площадь возгорания достигла 50 тыс. кв. м.
Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту возгорания.