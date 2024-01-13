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Прокуратура Петербурга начала проверку по факту пожара на складе Wildberries

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Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту возгорания на складе Wildberries, который находится в д. 153 по Московскому шоссе, говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура Петербурга начала проверку по факту пожара на складе Wildberries
  • РИА Новости

Сотрудники прокуратуры контролируют установление обстоятельств и причин возгорания. Также ведомство даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности.

Заместитель прокурора Пушкинского района города Михаил Носенок находится на месте происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на складе Wildberries произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м.

Позднее в МЧС заявили, что площадь возгорания достигла 50 тыс. кв. м.

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