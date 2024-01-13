Прокуратура Петербурга начала проверку по факту пожара на складе Wildberries

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту возгорания на складе Wildberries, который находится в д. 153 по Московскому шоссе, говорится в сообщении ведомства.

РИА Новости

Сотрудники прокуратуры контролируют установление обстоятельств и причин возгорания. Также ведомство даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности. Заместитель прокурора Пушкинского района города Михаил Носенок находится на месте происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб. Ранее сообщалось, что в Петербурге на складе Wildberries произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м. Позднее в МЧС заявили, что площадь возгорания достигла 50 тыс. кв. м.