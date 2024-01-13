Площадь пожара на складе в Петербурге достигла 50 тысяч квадратных метров

Площадь возгорания на складе Wildberries в Санкт-Петербурге достигла 50 тыс. кв. м.

Об этом сообщили в МЧС России.

«Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших не поступало.

На месте работают 112 спасателей и 25 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на складе Wildberries произошёл пожар на площади 1 тыс. кв. м.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что стоимость сгоревших в результате пожара на складе в Шушарах товаров будет компенсирована.