Муж учительницы во Владивостоке угрожал ученикам расправой за непослушание
Об этом сообщает полиция Приморья.
Отмечается, что в школу прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, полицейские установили участников и очевидцев происшествия.
«Опросили руководство и администрацию школы, преподавательский состав и учеников, а также супруга учительницы, на уроке которой произошёл данный инцидент. В своём объяснении мужчина указал, что конфликт со школьниками произошёл из-за громкого шума в классе», — говорится в сообщении.
Ранее суд постановил арестовать 43-летнего мигранта из Киргизии, который напал на шестилетнюю девочку в одном из магазинов Москвы.