Муж учительницы во Владивостоке угрожал ученикам расправой за непослушание

В школе Владивостока муж учительницы на её уроке в нецензурной форме угрожал ученикам физической расправой за непослушание.

Об этом сообщает полиция Приморья.

Отмечается, что в школу прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, полицейские установили участников и очевидцев происшествия.

«Опросили руководство и администрацию школы, преподавательский состав и учеников, а также супруга учительницы, на уроке которой произошёл данный инцидент. В своём объяснении мужчина указал, что конфликт со школьниками произошёл из-за громкого шума в классе», — говорится в сообщении.

Ранее суд постановил арестовать 43-летнего мигранта из Киргизии, который напал на шестилетнюю девочку в одном из магазинов Москвы.