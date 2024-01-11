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Суд арестовал мигранта, напавшего на шестилетнюю девочку в магазине Москвы

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Суд постановил арестовать 43-летнего мигранта из Киргизии, который напал на шестилетнюю девочку в одном из магазинов Москвы, заявили в московской прокуратуре.
Суд арестовал мигранта, напавшего на шестилетнюю девочку в магазине Москвы
  • РИА Новости

Арестованному предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство малолетнего, совершённое из хулиганских побуждений).

На заседании мужчина возражал против заключения под стражу.

«Он пояснил, что угрожал ребенку, находясь в сильном алкогольном опьянении, но убивать не собирался, а хотел, прикрываясь несовершеннолетней, выйти на улицу и отпустить девочку», — говорится в сообщении.

Злоумышленнику проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что напавший на девочку мигрант признал вину и раскаялся.

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