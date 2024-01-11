Суд арестовал мигранта, напавшего на шестилетнюю девочку в магазине Москвы
- РИА Новости
Арестованному предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в, и» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство малолетнего, совершённое из хулиганских побуждений).
На заседании мужчина возражал против заключения под стражу.
«Он пояснил, что угрожал ребенку, находясь в сильном алкогольном опьянении, но убивать не собирался, а хотел, прикрываясь несовершеннолетней, выйти на улицу и отпустить девочку», — говорится в сообщении.
Злоумышленнику проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
Ранее сообщалось, что напавший на девочку мигрант признал вину и раскаялся.