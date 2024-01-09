RT в Telegram
Подпишись

Напавший на девочку в магазине в Москве мигрант признал вину

Короткая ссылка
В столичном Следственном комитете заявили, что мигрант из Киргизии, напавший на девочку в магазине на юго-востоке Москвы, признал вину.
Напавший на девочку в магазине в Москве мигрант признал вину
  • РИА Новости

Как сообщило ведомство в своём Telegram, подозреваемый в покушении на убийство малолетней девочки в столичном магазине доставлен в подразделение ГУ СК по Москве.

«В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Как пишет ведомство, из социальных медиа была получена информация о том, что 6 января 2024 года уроженец Киргизии, находясь в одном из магазинов, расположенных на юго-востоке Москвы, напал на ранее незнакомую малолетнюю. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить