Напавший на девочку в магазине в Москве мигрант признал вину

В столичном Следственном комитете заявили, что мигрант из Киргизии, напавший на девочку в магазине на юго-востоке Москвы, признал вину.

Как сообщило ведомство в своём Telegram, подозреваемый в покушении на убийство малолетней девочки в столичном магазине доставлен в подразделение ГУ СК по Москве.

«В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Как пишет ведомство, из социальных медиа была получена информация о том, что 6 января 2024 года уроженец Киргизии, находясь в одном из магазинов, расположенных на юго-востоке Москвы, напал на ранее незнакомую малолетнюю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.