Напавший на девочку в магазине в Москве мигрант признал вину
- РИА Новости
Как сообщило ведомство в своём Telegram, подозреваемый в покушении на убийство малолетней девочки в столичном магазине доставлен в подразделение ГУ СК по Москве.
«В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.
Как пишет ведомство, из социальных медиа была получена информация о том, что 6 января 2024 года уроженец Киргизии, находясь в одном из магазинов, расположенных на юго-востоке Москвы, напал на ранее незнакомую малолетнюю.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.