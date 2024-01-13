МВД России объявило в розыск блогера и культуриста Александра Шпака

Министерство внутренних дел России объявило в розыск блогера Александра Шпака.

Как пишет РИА Новости, это следует из данных базы ведомства.

«Александр Шпак, 1.4.1979. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано на сайте МВД.

В конце сентября Федеральная налоговая служба России обязала блогера Валерию Чекалину выплатить 124 млн рублей штрафа за неуплату налогов в размере 311 млн рублей.

26 декабря Никулинский суд Москвы отправил в СИЗО обвиняемого в особо крупном мошенничестве бизнес-тренера Сергея Галантера.