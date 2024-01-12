Аудиозапись будет вестись на приёмах врачей в московских поликлиниках

В московских поликлиниках ввели новые правила, согласно которым на приёме будет вестись аудиозапись. Об этом говорится в заявлении Департамента здравоохранения города.

Отмечается, что с такой инициативой в департамент официально обратились более половины руководителей поликлиник Москвы.

В ведомстве заверили, что аудиозапись будет обезличенной и конфиденциальной, а также её не станут привязывать к конкретному приёму и не позволят идентифицировать конкретного пациента или врача.

Запись будет храниться не более одного месяца, для этого не закупается дополнительное оборудование.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 30 млн приёмов провели врачи модернизированных поликлиник в столице.