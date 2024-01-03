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Собянин: более 30 млн приёмов провели врачи модернизированных поликлиник

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 30 млн приёмов провели врачи модернизированных поликлиник в столице.
Собянин: более 30 млн приёмов провели врачи модернизированных поликлиник

Об этом, как сообщает «Москва 24», мэр написал в своём Telegram-канале.

По его словам, первый этап обновления амбулаторного звена завершён.

Были обновлены и оснащены современным оборудованием кабинеты и рабочие места медицинских сотрудников 200 поликлиник.

Второй этап модернизации амбулаторного фонда столичные власти планируют завершить к концу 2025 года. Планируется модернизировать ещё 140 зданий.

«В результате реализации этой программы и с учётом строительства новых поликлиник будет обновлено 100% амбулаторного фонда Москвы», — заявил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят новый комплекс ГКБ №52.

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