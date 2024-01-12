Сомнолог Бузунов заявил о важности соблюдения режима сна

Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал, как наладить режим сна.

«Человек должен за 15 минут заснуть, не более 15 минут. Ночью должно быть не более 15 минут суммарно пробуждений, с утра человек может даже чуть-чуть недоспать, но за 15 минут включиться в обычную нормальную жизнь», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, важно соблюдать режим сна — ложиться спать и вставать в одно и то же время. Как считает Бузунов, можно выбрать комфортный график и следовать ему.

«Вы можете ложиться в 10 вечера и вставать в шесть утра, но соблюдать такой режим. Всё будет прекрасно, вся продукция гормонов подстроится под этот режим», — пояснил эксперт.

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