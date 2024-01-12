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Сомнолог Бузунов заявил о важности соблюдения режима сна

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Сомнолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов рассказал, как наладить режим сна.
Сомнолог Бузунов заявил о важности соблюдения режима сна
  • Gettyimages.ru

«Человек должен за 15 минут заснуть, не более 15 минут. Ночью должно быть не более 15 минут суммарно пробуждений, с утра человек может даже чуть-чуть недоспать, но за 15 минут включиться в обычную нормальную жизнь», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, важно соблюдать режим сна — ложиться спать и вставать в одно и то же время. Как считает Бузунов, можно выбрать комфортный график и следовать ему.

«Вы можете ложиться в 10 вечера и вставать в шесть утра, но соблюдать такой режим. Всё будет прекрасно, вся продукция гормонов подстроится под этот режим», — пояснил эксперт.

Ранее Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, заявила в беседе с изданием «Вести Подмосковья», что вредное питание в новогодние праздники повышает уровень холестерина.

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