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В Краснодарском крае IT-ипотекой воспользовались полторы тысячи специалистов

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В Краснодарском крае число IT-специалистов, желающих воспользоваться льготной ипотекой, возросло до 1,5 тыс. человек.
В Краснодарском крае IT-ипотекой воспользовались полторы тысячи специалистов
  • Gettyimages.ru
  • © Natee Meepian

Об этом сообщает АБН24.

Сумма выданных льготных кредитов составила около 11 млрд рублей в 2023 году.

«По данным Минцифры России, Краснодарский край на протяжении 2023 года регулярно входил в пятёрку регионов, где IT-ипотеку оформляли чаще всего», — рассказал глава Департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

Отмечается, что жилищный кредит до 18 млн рублей по ставке не более 5% специалисты IT-компаний могут взять под строительство дома или приобретение квартиры в новостройке.

Ранее сообщалось, что льготную ипотеку в Удмуртии получили 577 IT-специалистов.

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