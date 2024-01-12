Льготную ипотеку в Удмуртии получили 577 ИТ-специалистов

Министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов заявил, что в 2023 году в регионе льготную ипотеку получили 577 ИТ-специалистов.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«В Удмуртии растёт количество ИТ-компаний — за десять месяцев 2023 года их количество составило 942, что на 9% выше уровня 2022 года. В них работают почти 9,4 тыс. человек» — сказал Фоминов.

Отмечается, что ставка до 5% годовых с первоначальным взносом 15% от суммы жилья предоставляется работникам аккредитованных в регионе ИТ-компаний, в возрасте до 50 лет, со средней зарплатой от 70 тыс. рублей до вычета НДФЛ за последние три месяца.

Ранее сообщалось, что на Кубани улучшили жилищные условия 900 работников соцсферы в 2023 году.