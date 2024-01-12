В Альянсе турагентств прокомментировали ситуацию с поездками в Папуа — Новую Гвинею
- Gettyimages.ru
- © GenDeschenes
«Там немного на самом деле людей путешествуют. Поэтому я не вижу какой-то проблемы на российском рынке из-за этого», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, из России в Папуа — Новую Гвинею путешествуют примерно 300—350 человек в год.
Ранее сообщалось, что россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков.
В стране объявили чрезвычайное положение.
Также сообщалось о жертвах при беспорядках в столице Папуа — Новой Гвинеи.