В Альянсе турагентств прокомментировали ситуацию с поездками в Папуа — Новую Гвинею

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию с поездками туристов в Папуа — Новую Гвинею.

«Там немного на самом деле людей путешествуют. Поэтому я не вижу какой-то проблемы на российском рынке из-за этого», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, из России в Папуа — Новую Гвинею путешествуют примерно 300—350 человек в год.

Ранее сообщалось, что россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков.

В стране объявили чрезвычайное положение.

Также сообщалось о жертвах при беспорядках в столице Папуа — Новой Гвинеи.