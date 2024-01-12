Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков
Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства России в Индонезии, по совместительству исполняющего представительские функции в Папуа — Новой Гвинее.
«В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации», — сообщили в диппредставительстве.
Ранее в Папуа — Новой Гвинее объявили чрезвычайное положение.
Также сообщалось о жертвах при беспорядках в столице Папуа — Новой Гвинеи.