Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи из-за беспорядков

Россиянам рекомендуют воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи до урегулирования начавшихся в стране беспорядков.

Информация об этом появилась в Telegram-канале посольства России в Индонезии, по совместительству исполняющего представительские функции в Папуа — Новой Гвинее.

«В связи с дестабилизацией внутриполитической обстановки рекомендовали бы российским гражданам воздержаться от посещения упомянутого государства до урегулирования ситуации», — сообщили в диппредставительстве.

Ранее в Папуа — Новой Гвинее объявили чрезвычайное положение.

Также сообщалось о жертвах при беспорядках в столице Папуа — Новой Гвинеи.