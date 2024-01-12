Сотрудникам «Вечерней Москвы» вручили президентские награды

Заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко вручил по поручению президента России Владимира Путина награды сотрудникам «Вечерней Москвы». В число лауреатов вошли около 30 человек.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени удостоены заместитель гендиректора по закупочной деятельности и юридическому сопровождению Анна Новикова, обозреватель Екатерина Рощина и заместитель главного редактора Сергей Серков.

Почётную грамоту президента России получил главный редактор Александр Куприянов.

«Хочу поблагодарить мэра Москвы, правительство города, Департамент СМИ и рекламы за помощь по перезапуску газеты — эти процессы начались 13 лет назад. Хочу поблагодарить наших ветеранов. Получая сегодня высокие награды, знаем, что в этом заложен труд огромного числа журналистов, которые делали «Вечёрку» легендарной», — сказал Куприянов.

Благодарность президента России получили заместитель генерального директора Екатерина Бурмистрова, главный бухгалтер Елена Валеева, шеф-редактор газеты «Южные горизонты» Марина Гладкова, главный редактор сайта Александр Глуходедов, руководитель службы выпуска Олеся Гуднина, арт-директор издания Александр Костриков.