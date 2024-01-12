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Врач Иванов посоветовал больше двигаться для поддержания здоровья печени

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал, как поддержать здоровье печени.
Врач Иванов посоветовал больше двигаться для поддержания здоровья печени
  • Gettyimages.ru

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что если человек мало двигается, то расходует меньше калорий, то есть при сохранении калорийности рациона печени придётся запасать больше триглицеридов в своих клетках.

Физические упражнения способствуют утилизации излишков энергии и снижению нагрузки на орган. Также регулярные занятия спортом позволяют улучшить кровоснабжение.

Как отметил Иванов, вид активности не имеет значения — важную роль играет сам факт регулярных занятий.

«Наиболее эффективным считается сочетание аэробных и силовых упражнений. Такой подход позволяет давать организму оптимальную нагрузку, эффективно контролировать вес и улучшить здоровье печени», — добавил он.

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