В России предложили ввести компенсации для пострадавших от сверхбронирования
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Об этом сообщает «Парламентская газета».
С апреля 2024 года вступят в силу изменения в Воздушный кодекс, которые предусматривают увеличение штрафов за задержку вылета рейса, просрочку доставки самого пассажира, багажа или груза в пункт назначения, напомнил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.
«Кроме того, я считаю возможным рассмотреть дополнительные варианты закрепления законодательных механизмов, которые будут лучше защищать интересы наших граждан», — сказал он.
Со своей стороны, зампред этого же комитета Наталья Костенко отметила, что компенсации за сверхбронирование можно заложить и в страховку туриста. Закон о страховании туров по России находится на рассмотрении нижней палаты парламента.
«Будем обсуждать это с Минэкономразвития, поскольку проблема стоит достаточно остро», — добавила Костенко.
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