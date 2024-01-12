В России предложили ввести компенсации для пострадавших от сверхбронирования

В Госдуме прорабатывают законопроекты, согласно которым если человек купил билет на самолёт или поезд, забронировал номер в отеле, но не получил услугу из-за отсутствия мест, то ему должны выплатить компенсацию.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

С апреля 2024 года вступят в силу изменения в Воздушный кодекс, которые предусматривают увеличение штрафов за задержку вылета рейса, просрочку доставки самого пассажира, багажа или груза в пункт назначения, напомнил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

«Кроме того, я считаю возможным рассмотреть дополнительные варианты закрепления законодательных механизмов, которые будут лучше защищать интересы наших граждан», — сказал он.

Со своей стороны, зампред этого же комитета Наталья Костенко отметила, что компенсации за сверхбронирование можно заложить и в страховку туриста. Закон о страховании туров по России находится на рассмотрении нижней палаты парламента.

«Будем обсуждать это с Минэкономразвития, поскольку проблема стоит достаточно остро», — добавила Костенко.

Ранее турагент, бизнес-тренер Тариел Гажиенко рассказал, как можно снизить стоимость новогоднего путешествия.