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Турагент Гажиенко рассказал о способах снизить стоимость новогоднего путешествия

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Турагент, бизнес-тренер Тариел Гажиенко рассказал, как можно снизить стоимость новогоднего путешествия.
Турагент Гажиенко рассказал о способах снизить стоимость новогоднего путешествия
  • Gettyimages.ru

«Первый совет, если мы говорим о бюджетном новогоднем отдыхе, — попробовать сместить даты вылета. Если вы отправитесь в путешествие, например, 24—25 декабря или 5—6 января и захватите либо начало, либо конец каникул, то цены будут в 1,5 раза ниже, чем если вы вылетаете 28 или 30 декабря», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, из непляжных стран можно обратить внимание на Армению и Казахстан.

Что касается пляжных направлений, то к ним относится прежде всего Египет. Ещё одним вариантом названы ОАЭ.

Ранее генеральный директор «Арт-Тура» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что в текущем году больше российских туристов выбирали отдых в экзотических странах.

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