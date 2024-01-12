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Власти Тверской области поздравили работников прокуратуры с праздником

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов прокуратуры.
Власти Тверской области поздравили работников прокуратуры с праздником
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Обеспечивая неукоснительное соблюдение Конституции, федерального и регионального законодательства, координируя работу по противодействию правоохранительных органов, вы способствуете стабильному и уверенному развитию Верхневолжья, вносите весомый вклад в укрепление суверенитета и национальной безопасности России», — сказал Руденя.

Также стало известно, что сотрудников надзорного ведомства поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передаёт sovainfo.ru.

«От имени жителей региона искренне благодарю вас за упорный труд на благо наших земляков, качественное выполнение профессиональных обязанностей, ответственность и патриотизм», — заявил Азаров.

Он также отметил, что опыт ветеранов ведомства, передаваемый молодым работникам, и в дальнейшем будет способствовать эффективному решению всех стоящих перед прокурорским корпусом задач.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры.

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