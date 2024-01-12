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Генпрокурор Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с Днём прокуратуры.

«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, поздравляю вас с профессиональным праздником! Прошло 302 года со дня образования прокуратуры России — надёжного гаранта соблюдения законов. Из года в год мы наращиваем потенциал, расширяем компетенции, сохраняем оперативность в работе», — заявил Краснов.

Он выразил уверенность, что слаженные профессиональные действия, принципиальность и требовательность позволят сотрудникам прокуратуры и впредь добиваться положительных результатов.

«Отдельные слова благодарности хочу сказать в адрес наших ветеранов. Ваши знания и опыт крайне востребованы в нашей ежедневной работе на благо Отечества», — отметил Краснов.

Ранее Краснов в интервью RT рассказал о способах противодействия коррупции.

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