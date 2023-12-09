Генпрокурор Краснов перечислил способы противодействия коррупции

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью RT рассказал о способах противодействия коррупции.

«Большое значение в этой работе мы уделяем действиям на упреждение, используя средства так называемой правовой пропаганды — антикоррупционного просвещения, которое, как я считаю, должно быть доступно для всех — и служащих, и граждан. Необходимо, чтобы каждый чётко понимал не только цели и задачи антикоррупционной деятельности, но и поощряемые законом модели поведения», — отметил он.

По его словам, в Генеральной прокуратуре утверждён специальный Комплексный план мероприятий по антикоррупционному просвещению и формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Краснов добавил, что в этом году ведомством проведено более 30 мероприятий правовой и антикоррупционной направленности.

Глава Генпрокуратуры рассказал, что на прошлой неделе для представителей антикоррупционных подразделений всех уровней был проведён семинар, в котором приняли участие почти 350 человек из всех регионов.

«Нами прилагаются немалые усилия к тому, чтобы изменить сознание людей, сформировать в обществе нетерпимость к любым коррупционным проявлениям, приучить граждан не бояться отстаивать свои права и, если нужно, обращаться за помощью к прокурорам», — сказал Краснов.

Он добавил, что особое внимание Генпрокуратура уделяет работе с молодёжью.